Andrey Silivonchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Silivonchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Silivonchik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Silivonchik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Silivonchik 28 Ocak 1988 tarihinde Svetlogorsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Силивончик Андрей Григорьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Silivonchik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Andrey Silivonchik'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Silivonchik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Silivonchik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Silivonchik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Silivonchik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Gomelzheldor

Andrey Silivonchik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Silivonchik şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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