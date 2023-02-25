Andrey Sinenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Sinenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Sinenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Sinenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Sinenko 16 Nisan 1997 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Синенко Андрей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Sinenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Sinenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Sinenko'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Sinenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sinenko.andrei/

Andrey Sinenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Sinenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Sinenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Sinenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2019 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2019 yılında BGU Minsk II

18 Şubat 2020 yılında FK Lida

31 Aralık 2020 yılında BGU Minsk II

3 Şubat 2021 yılında Isloch

30 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2022 yılında Dinamo Minsk

Andrey Sinenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Sinenko şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Sinenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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