Andrey Solovey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Solovey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Solovey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Solovey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Solovey 13 Aralık 1994 tarihinde Bereza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Соловей Андрей Викторович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Solovey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Andrey Solovey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Solovey'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrey Solovey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.solovey14/

Haberin Devamı

Andrey Solovey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Solovey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrey Solovey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Solovey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2013 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2015 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2016 yılında Torpedo Zhodino

1 Ağustos 2017 yılında Slonim

29 Ocak 2019 yılında Lokomotiv Gomel

1 Ocak 2021 yılında Gomel

13 Ocak 2022 yılında Soligorsk

Andrey Solovey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Solovey şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Solovey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 11 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.