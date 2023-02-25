Andrey Tozik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Tozik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrey Tozik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey Tozik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.