Andrey Tozik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Tozik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Tozik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey Tozik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrey Tozik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Tozik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Tozik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Tozik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Tozik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Tozik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Tozik 19 Mart 2003 tarihinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тозик Андрей Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Tozik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Tozik'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Tozik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Tozik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Zhlobin

26 Eylül 2020 yılında Sputnik II

6 Ağustos 2021 yılında Zhlobin

1 Ocak 2022 yılında Bumprom

Andrey Tozik kimdir

Andrey Tozik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Tozik şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrey Tozik nereli

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