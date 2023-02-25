Andrey Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Vasiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey Vasiljev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrey Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Vasiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Vasiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Vasiljev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Vasiljev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Vasiljev 11 Şubat 1992 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Васильев Андрей Дмитриевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Vasiljev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Filimonov yapmaktadır. Andrey Vasiljev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andrey Vasiljev'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Vasiljev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Vasiljev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrey Vasiljev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Vasiljev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Zenit II

28 Ocak 2012 yılında Rostov

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo SPb

31 Aralık 2013 yılında Rostov

7 Şubat 2014 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2015 yılında Rostov

7 Ağustos 2015 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2016 yılında ara verdi

1 Ocak 2017 yılında Chaika Pes.

20 Mart 2018 yılında Torpedo Minsk

14 Temmuz 2019 yılında Gomel

28 Ocak 2020 yılında Neman Grodno

Andrey Vasiljev kimdir

Andrey Vasiljev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Vasiljev şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Vasiljev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrey Vasiljev nereli

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