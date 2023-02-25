Andrey Yakimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Yakimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Yakimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Yakimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Yakimov 17 Kasım 1989 tarihinde Antopol şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Якимов Андрей Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Yakimov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Yakimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 2 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Andrey Yakimov'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Yakimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Yakimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Yakimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Yakimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Volna Pinsk

31 Aralık 2010 yılında Naftan

1 Ocak 2013 yılında Vitebsk

1 Ocak 2014 yılında Naftan

2 Şubat 2017 yılında Neman Grodno

Andrey Yakimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Yakimov şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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