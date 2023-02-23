Andrey Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Yordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Yordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Yordanov 6 Eylül 2001 tarihinde Kyustendil şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Андрей Йорданов Йорданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Yordanov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Yordanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Yordanov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Yordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Yordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Yordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Yordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Litex Lovech

1 Ocak 2021 yılında Kyustendil

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

5 Ocak 2022 yılında Tsarsko Selo

31 Mayıs 2022 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Pirin

Andrey Yordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Yordanov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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