Andri Adolphsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Adolphsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Adolphsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Adolphsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Adolphsson 1 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Adolphsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andri Adolphsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 30 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Andri Adolphsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Andri Adolphsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Adolphsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andri Adolphsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Adolphsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2015 yılında Valur

13 Nisan 2018 yılında ÍA Akranes

28 Mayıs 2018 yılında Valur

Andri Adolphsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Adolphsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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