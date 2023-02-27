Andri Fannar Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Fannar Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andri Fannar Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andri Fannar Stefansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andri Fannar Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Fannar Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andri Fannar Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Fannar Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Fannar Stefansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Fannar Stefansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Fannar Stefansson 22 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Fannar Stefansson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andri Fannar Stefansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Andri Fannar Stefansson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Andri Fannar Stefansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Fannar Stefansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Andri Fannar Stefansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Fannar Stefansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Kasım 2010 yılında Valur

25 Temmuz 2014 yılında Leiknir

16 Ekim 2014 yılında Valur

21 Şubat 2019 yılında KA Akureyri

Andri Fannar Stefansson kimdir

Andri Fannar Stefansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Fannar Stefansson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Andri Fannar Stefansson nereli

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