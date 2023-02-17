Andri Gudjohnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Gudjohnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Gudjohnsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Gudjohnsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Gudjohnsen 29 Ocak 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Andri Lucas Guðjohnsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Gudjohnsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Andri Gudjohnsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andri Gudjohnsen'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andri Gudjohnsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/andri.gudjohnsen

Andri Gudjohnsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Gudjohnsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andri Gudjohnsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Gudjohnsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2018 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2021 yılında RM Kastilya

22 Temmuz 2022 yılında Norrköping

Andri Gudjohnsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Gudjohnsen şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andri Gudjohnsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Barcelona (2010-2013), CF Gavà (2013-2015) Espanyol (2015-2018)

İzlanda takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 10 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.