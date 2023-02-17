Andri Ruegsegger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Ruegsegger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andri Ruegsegger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andri Ruegsegger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andri Ruegsegger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Ruegsegger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Ruegsegger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Ruegsegger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Ruegsegger 20 Ocak 1993 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Ruegsegger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andri Ruegsegger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Andri Ruegsegger'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andri Ruegseggerboyu ve yaşı kaç

Andri Ruegsegger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Ruegsegger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Andri Ruegsegger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Ruegsegger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Breitenrain

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

1 Temmuz 2020 yılında FC Breitenrain

Andri Ruegsegger kimdir

Andri Ruegsegger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Ruegsegger şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Andri Ruegsegger nereli

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