Andri Runar Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Runar Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andri Runar Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andri Runar Bjarnason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andri Runar Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Runar Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Runar Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Runar Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Runar Bjarnason 12 Kasım 1990 tarihinde Bolungarvík şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Runar Bjarnason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Football yapmaktadır. Andri Runar Bjarnason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 21 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Andri Runar Bjarnason'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Andri Runar Bjarnasonboyu ve yaşı kaç

Andri Runar Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Runar Bjarnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Andri Runar Bjarnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Runar Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Víkingur

15 Mayıs 2016 yılında Grindavík

16 Ekim 2016 yılında Víkingur

1 Ocak 2017 yılında Grindavík

1 Ocak 2018 yılında Helsingborgs IF

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC K'lautern

10 Ağustos 2020 yılında Esbjerg fB

17 Şubat 2022 yılında ÍBV

21 Mart 2023 yılında Valur

Andri Runar Bjarnason kimdir

Andri Runar Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Runar Bjarnason şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UMF Bolungarvík

Andri Runar Bjarnason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andri Runar Bjarnason nereli

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