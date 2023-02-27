Andri Stafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Stafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Stafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Stafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Stafa 14 Şubat 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Stafa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andri Stafa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andri Stafa'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andri Stafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Stafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andri Stafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Stafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2015 yılında Tirana U15

28 Ekim 2016 yılında KF Tirana U17

22 Eylül 2017 yılında KF Tirana U19

1 Ocak 2020 yılında KF Tirana

4 Eylül 2021 yılında KS Burreli

30 Haziran 2022 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2022 yılında FC Llapi

Andri Stafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Stafa şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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