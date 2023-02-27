Andri Thor Solbergsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Thor Solbergsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Thor Solbergsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Thor Solbergsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Thor Solbergsson 25 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Andri Þór Sólbergsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Thor Solbergsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andri Thor Solbergsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Andri Thor Solbergsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andri Thor Solbergsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Thor Solbergsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andri Thor Solbergsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Thor Solbergsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2017 yılında Úlfarnir

5 Nisan 2018 yılında SR

21 Şubat 2019 yılında Fram Reykjavík

8 Mart 2019 yılında Úlfarnir

16 Ekim 2019 yılında Fram Reykjavík

15 Ağustos 2020 yılında ÍH

16 Ekim 2020 yılında Fram Reykjavík

20 Mart 2021 yılında ÍH

16 Ekim 2021 yılında Fram Reykjavík

5 Mart 2022 yılında Víkingur Ó.

31 Aralık 2022 yılında Fram Reykjavík

Andri Thor Solbergsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Thor Solbergsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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