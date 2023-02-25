Andri Xhafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Xhafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Xhafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Xhafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Xhafa 2 Mayıs 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Xhafa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andri Xhafa'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andri Xhafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Xhafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andri Xhafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Xhafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Andri Xhafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Xhafa şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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