Andria Devdariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andria Devdariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andria Devdariani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andria Devdariani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andria Devdariani 9 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ანდრია დევდარიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andria Devdariani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andria Devdariani'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andria Devdariani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andria Devdariani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andria Devdariani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andria Devdariani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kutaisi Academy

1 Ocak 2019 yılında T. Kutaisi II

1 Ocak 2020 yılında FC Saburtalo II

1 Ocak 2022 yılında Samgurali

Andria Devdariani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andria Devdariani şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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