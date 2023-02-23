Andrian Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrian Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrian Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrian Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrian Dimitrov 3 Ekim 1999 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Андриян Димитров Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrian Dimitrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrian Dimitrov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrian Dimitrov'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrian Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrian Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrian Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrian Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ludogorets II

7 Ocak 2019 yılında Spartak Pleven

7 Temmuz 2021 yılında Dob. Dobrich

3 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

Andrian Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrian Dimitrov şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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