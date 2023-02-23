Andrian Kraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrian Kraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrian Kraev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrian Kraev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrian Kraev 14 Şubat 1999 tarihinde Vetren şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Андриан Бойков Краев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrian Kraev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Andrian Kraev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 21 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Andrian Kraev'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrian Kraev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andriankraev/

Andrian Kraev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrian Kraev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrian Kraev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrian Kraev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2017 yılında Hebar P.

21 Eylül 2020 yılında Levski Sofia

Andrian Kraev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrian Kraev şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrian Kraev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Botev Vratsa (2007-2013), Levski Sofia (2013-2016)

Bulgaristan takımında 20 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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