Andries Claes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andries Claes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andries Claes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andries Claes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andries Claes 3 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andries Claes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andries Claes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andries Claes'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andries Claes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andries Claes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Andries Claes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andries Claes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Tempo Overijse

1 Temmuz 2019 yılında KVK Tienen

Andries Claes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andries Claes şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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