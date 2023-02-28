Andrija Balic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Balic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Balic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Balic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrija Balic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Balic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Balic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Balic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Balic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Balic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Balic 11 Ağustos 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Andrija Balić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Balic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Andrija Balic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Dukla Banska Bystrica futbol takımında oynamaktadır. MFK Dukla Banska Bystrica takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andrija Balic'nin MFK Dukla Banska Bystrica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Balic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Balic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrija Balic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Balic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2007 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2014 yılında Hajduk Split

1 Şubat 2016 yılında Udinese

24 Ocak 2019 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2019 yılında Udinese

30 Ağustos 2019 yılında Perugia

13 Şubat 2020 yılında Udinese

14 Şubat 2020 yılında Dunajska Streda

20 Temmuz 2020 yılında Udinese

7 Ağustos 2020 yılında Dunajska Streda

21 Şubat 2023 yılında Banska Bystrica

30 Haziran 2023 yılında Dunajska Streda

Andrija Balic kimdir

Andrija Balic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Balic şuan MFK Dukla Banska Bystrica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Andrija Balic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Andrija Balic nereli

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