Andrija Bubnjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Bubnjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Bubnjar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Bubnjar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrija Bubnjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Bubnjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Bubnjar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Bubnjar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Bubnjar 29 Haziran 1997 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Bubnjar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Bubnjar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Andrija Bubnjar'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Andrija Bubnjar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Bubnjar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrija Bubnjar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Bubnjar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2010 yılında NK Zadar Jgd

1 Temmuz 2012 yılında NK Zadar U17

1 Temmuz 2014 yılında Zadar U19

1 Temmuz 2015 yılında NK Zadar

11 Ağu 2017 yılında P. Biograd

24 Ağu 2018 yılında NK Istra

19 Ekim 2018 yılında San Ignacio

1 Ocak 2019 yılında Amurrio Club

8 Şubat 2019 yılında NK Istra

1 Temmuz 2019 yılında NS Mura

3 Ağu 2020 yılında Arda Kardzhali

10 Şubat 2021 yılında Cibalia

Andrija Bubnjar kimdir

Andrija Bubnjar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Bubnjar şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Andrija Bubnjar nereli

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