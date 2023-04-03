Andrija Curcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Curcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Curcic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Curcic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrija Curcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Curcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Curcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Curcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Curcic 29 Ocak 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Curcic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Andrija Curcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Curcic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Curcicboyu ve yaşı kaç

Andrija Curcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Curcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrija Curcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Curcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2019 yılında Kızılyıldız U17

26 Temmuz 2019 yılında Graficar U17

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

27 Temmuz 2020 yılında Graficar U19

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19

4 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad

Andrija Curcic kimdir

Andrija Curcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Curcic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrija Curcic nereli

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