Andrija Dimeski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Dimeski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Dimeski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrija Dimeski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrija Dimeski 5 Şubat 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Димески şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrija Dimeski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Dimeski, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 20 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Dimeski'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrija Dimeski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrija Dimeski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U17
26 Şubat 2021 yılında Vozdovac U17
1 Temmuz 2022 yılında Vozdovac U18
20 Ekim 2022 yılında Vozdovac U19
Andrija Dimeski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrija Dimeski şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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