Andrija Dimeski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Dimeski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrija Dimeski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Dimeski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.