Andrija Janjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Janjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Janjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Janjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Janjic 20 Mayıs 2002 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Andrija Janjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Janjic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Janjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrija Janjic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrija Janjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Janjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Janjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Janjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2021 yılında Zvijezda 09

Andrija Janjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Janjic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Andrija Janjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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