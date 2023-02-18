Andrija Katic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Katic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Katic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Katic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Katic 17 Şubat 2002 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Катић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Katic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Andrija Katic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Katic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrija Katic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_andrijakatic/

Andrija Katic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Katic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Katic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Katic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Brodarac U19

25 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız U19

9 Ağu 2020 yılında Dobanovci

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U19

11 Ocak 2021 yılında IMT Belgrad

31 Aralık 2021 yılında Kızılyıldız U19

3 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

Andrija Katic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Katic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Andrija Katic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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