Andrija Krivokapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Krivokapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Krivokapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrija Krivokapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrija Krivokapic 2 Nisan 2001 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Кривокапић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrija Krivokapic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Armor Sport Management yapmaktadır. Andrija Krivokapic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Krivokapic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrija Krivokapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrija Krivokapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2021 yılında Arsenal Tivat
10 Ağustos 2021 yılında Sloga Radovići
30 Haziran 2022 yılında Arsenal Tivat
1 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj
Andrija Krivokapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrija Krivokapic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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