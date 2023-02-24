Andrija Krivokapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Krivokapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Krivokapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Krivokapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Krivokapic 23 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Кривокапић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Krivokapic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Krivokapic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Andrija Krivokapic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrija Krivokapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Krivokapic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Krivokapic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Krivokapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2021 yılında FK Drezga

15 Haziran 2021 yılında FK Podgorica

9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG

9 Şubat 2022 yılında FK Podgorica

Andrija Krivokapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Krivokapic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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