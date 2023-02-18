Andrija Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Lazarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Lazarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Lazarevic 3 Nisan 2004 tarihinde Surdulica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Лазаревић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Lazarevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Lazarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Andrija Lazarevic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Lazarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Lazarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Lazarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Lazarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2017 yılında Partizan Youth

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U15

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U16

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U17

11 Ağu 2021 yılında Vozdovac U19

Andrija Lazarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Lazarevic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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