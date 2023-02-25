Andrija Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Lukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Lukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Lukovic 24 Ekim 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андријa Луковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Lukovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ulisses Santos - US11 yapmaktadır. Andrija Lukovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Lukovic'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrija Lukovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/andluko

Andrija Lukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Lukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Lukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Lukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ağustos 2012 yılında BASK Belgrad

31 Aralık 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ağustos 2014 yılında PSV U21

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız

30 Ağustos 2017 yılında Vozdovac

30 Haziran 2018 yılında Kızılyıldız

18 Temmuz 2018 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2019 yılında Rakow

26 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2020 yılında Famalicão

29 Temmuz 2021 yılında B SAD

16 Ağustos 2022 yılında Zira FK

Andrija Lukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Lukovic şuan Zira FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrija Lukovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad, FK Rad Belgrad

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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