Andrija Majdevac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Majdevac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Majdevac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Majdevac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrija Majdevac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Majdevac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Majdevac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Majdevac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Majdevac 7 Ağu 1997 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Мајдевац şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Majdevac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Andrija Majdevac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Majdevac'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Majdevacboyu ve yaşı kaç

Andrija Majdevac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Majdevac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrija Majdevac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Majdevac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Napredak

31 Ağu 2016 yılında Temnic Varvarin

31 Aralık 2016 yılında Napredak

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Vranje

30 Haziran 2017 yılında Napredak

1 Ağu 2017 yılında Temnic Varvarin

31 Aralık 2017 yılında Napredak

15 Şubat 2018 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2018 yılında Balzan FC

28 Ocak 2020 yılında AEL Limassol

30 Haziran 2020 yılında Balzan FC

1 Temmuz 2020 yılında AEL Limassol

23 Ocak 2021 yılında Ethnikos

30 Haziran 2021 yılında AEL Limassol

17 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

Andrija Majdevac kimdir

Andrija Majdevac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Majdevac şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Napredak Kruševac

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Andrija Majdevac nereli

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