Andrija Mandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Mandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Mandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrija Mandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrija Mandic 10 Temmuz 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrija Mandic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Mandic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrija Mandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrija Mandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ağustos 2020 yılında Red Star U16
1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U17
6 Ağustos 2021 yılında Graficar U17
30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U17
8 Ağustos 2022 yılında Vozdovac U19
Andrija Mandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrija Mandic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.