Andrija Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Milic 15 Temmuz 2001 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Милић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Milic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Milic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Milic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Jagodina

1 Temmuz 2018 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2019 yılında Spartak

2 Temmuz 2019 yılında FK Backa

31 Aralık 2019 yılında Spartak

31 Temmuz 2020 yılında Jagodina

30 Haziran 2021 yılında Spartak

26 Temmuz 2021 yılında Zarkovo

31 Aralık 2021 yılında Spartak

18 Ocak 2022 yılında Radnicki Srem

30 Haziran 2022 yılında Spartak

1 Temmuz 2022 yılında Radnik

Andrija Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Milic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Andrija Milic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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