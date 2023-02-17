Andrija Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Milosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Milosavljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrija Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Milosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Milosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Milosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Milosavljevic 11 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur.  Sırbistan,Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Milosavljevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Andrija Milosavljevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Milosavljevic'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrija Milosavljevicboyu ve yaşı kaç

Andrija Milosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Milosavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrija Milosavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Milosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2011 yılında Rapid Altyapı

25 Eylül 2015 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Andrija Milosavljevic kimdir

Andrija Milosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Milosavljevic şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

First Vienna FC (09/2010-), SK Rapid Wien, FK Austria Wien

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Andrija Milosavljevic nereli

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