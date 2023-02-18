Andrija Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Pavlovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrija Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Pavlovic 16 Kasım 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Павловић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Pavlovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Andrija Pavlovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Pavlovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrija Pavlovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrija_pavlovic/

Andrija Pavlovicboyu ve yaşı kaç

Andrija Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrija Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rad Belgrad U19

1 Ağu 2011 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2012 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2012 yılında BASK Belgrad

31 Aralık 2012 yılında Rad Belgrad U19

1 Ocak 2013 yılında Rad Belgrad

31 Ocak 2014 yılında Čukarički

1 Temmuz 2016 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien

5 Temmuz 2019 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2020 yılında Rapid Wien

19 Eylül 2020 yılında Bröndby IF

2 Ağu 2022 yılında Partizan

Andrija Pavlovic kimdir

Andrija Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Pavlovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Policajac Belgrad

Andrija Pavlovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 21 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Andrija Pavlovic nereli

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