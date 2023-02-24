Andrija Radonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Radonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Radonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrija Radonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrija Radonjic 10 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Радоњић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrija Radonjic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Radonjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Radonjic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrija Radonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrija Radonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ağustos 2022 yılında Kom Podgorica
Andrija Radonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrija Radonjic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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