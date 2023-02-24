Andrija Radonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Radonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrija Radonjic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Radonjic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.