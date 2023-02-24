Andrija Rajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Rajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Rajovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Rajovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Rajovic 7 Haziran 2001 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Рајовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Rajovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Enter yapmaktadır. Andrija Rajovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Rajovic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Rajovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mladjani_rajovic/

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Andrija Rajovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Rajovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrija Rajovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Rajovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hvidovre

13 Temmuz 2020 yılında Zvijezda 09

11 Ocak 2021 yılında Spartak

15 Ağustos 2021 yılında Rudar Prijedor

31 Aralık 2021 yılında Spartak

1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

Andrija Rajovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Rajovic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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