Andrija Ranisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Ranisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Ranisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Ranisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Ranisavljevic 24 Ağu 2003 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Ranisavljevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Ranisavljevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andrija Ranisavljevic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Ranisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Ranisavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Ranisavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Ranisavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Jedinstvo Ub

Andrija Ranisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Ranisavljevic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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