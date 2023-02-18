Andrija Ratkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Ratkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Ratkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Ratkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrija Ratkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Ratkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Ratkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Ratkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Ratkovic 14 Kasım 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Ратковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Ratkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Andrija Ratkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Ratkovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrija Ratkovicboyu ve yaşı kaç

Andrija Ratkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Ratkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrija Ratkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Ratkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Javor-Matis

1 Ağu 2015 yılında Sloga Požega

31 Aralık 2015 yılında Javor-Matis

24 Ağu 2016 yılında Radnicki Obrenovac

31 Aralık 2016 yılında Javor-Matis

23 Ocak 2017 yılında FK Topola

16 Ağu 2017 yılında Metalac

12 Şubat 2018 yılında Sumadija AR

30 Haziran 2018 yılında Metalac

1 Ağu 2018 yılında Radnicki 1923

25 Mart 2019 yılında FC Pisek

1 Temmuz 2019 yılında Proleter

1 Eylül 2019 yılında Kolubara

23 Temmuz 2020 yılında Borac Cacak

4 Şubat 2022 yılında Radnicki Srem

29 Temmuz 2022 yılında Metalac

Andrija Ratkovic kimdir

Andrija Ratkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Ratkovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Andrija Ratkovic nereli

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