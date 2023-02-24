Andrija Raznatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Raznatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Raznatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Raznatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Raznatovic 24 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Raznatovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Andrija Raznatovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andrija Raznatovic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrija Raznatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Raznatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Raznatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Raznatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2019 yılında Rudar Pljevlja

30 Haziran 2019 yılında Podgorica U19

1 Temmuz 2019 yılında OFK Petrovac

15 Aralık 2019 yılında Podgorica U19

6 Şubat 2020 yılında OFK Petrovac

12 Ocak 2021 yılında B. Podgorica

Andrija Raznatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Raznatovic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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