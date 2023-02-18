Andrija Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Savic 30 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Савић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Savic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Savic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Savic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrija Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Andrija Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Savic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Red Star BelgradeFK CukarickiFK Rad

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.