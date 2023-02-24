Andrija Vujicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Vujicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Vujicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrija Vujicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrija Vujicic 2 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrija Vujicic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Andrija Vujicic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrija Vujicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrija Vujicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrija Vujicic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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