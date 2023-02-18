Andrija Vukcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Vukcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Vukcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Vukcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Vukcevic 11 Ekim 1996 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Andrija Vukčević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Vukcevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Andrija Vukcevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Andrija Vukcevic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrija Vukcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Vukcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Vukcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Vukcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında B. Podgorica

14 Ocak 2016 yılında Sevilla Atl.

23 Ocak 2017 yılında San Fernando CD

30 Haziran 2017 yılında Sevilla Atl.

21 Temmuz 2017 yılında Spartak

25 Temmuz 2019 yılında Waasl.-Beveren

5 Şubat 2021 yılında HNK Rijeka

Andrija Vukcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Vukcevic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrija Vukcevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buducnost Podgorica (bis 8/2013)

Karadağ takımında 2 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

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