Andrija Vukmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Vukmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrija Vukmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Vukmanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.