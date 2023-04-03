Andrija Vukmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Vukmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Vukmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrija Vukmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrija Vukmanovic 15 Mart 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrija Vukmanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Vukmanovic'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrija Vukmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrija Vukmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Mart 2021 yılında Čukarički U17
1 Temmuz 2021 yılında Cukaricki U18
12 Ağustos 2022 yılında IMT Belgrad U19
Andrija Vukmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrija Vukmanovic şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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