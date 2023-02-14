Andrin Hunziker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrin Hunziker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrin Hunziker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrin Hunziker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrin Hunziker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrin Hunziker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrin Hunziker

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrin Hunziker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrin Hunziker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrin Hunziker 21 Şubat 2003 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrin Hunziker Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Andrin Hunziker, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrin Hunziker'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrin Hunzikerboyu ve yaşı kaç

Andrin Hunziker Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andrin Hunziker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrin Hunziker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrin Hunziker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel U21

26 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

30 Haziran 2023 yılında FC Basel U21

Andrin Hunziker kimdir

Andrin Hunziker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrin Hunziker şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Therwil, FC Basel

Andrin Hunziker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Andrin Hunziker nereli

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