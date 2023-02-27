Andris Deklavs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andris Deklavs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andris Deklavs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andris Deklavs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andris Deklavs 28 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andris Deklavs Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Andris Deklavs'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andris Deklavs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andris Deklavs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andris Deklavs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andris Deklavs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andris Deklavs şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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