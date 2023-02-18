Andris Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andris Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andris Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andris Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andris Herrera 20 Ekim 1996 tarihinde Caracas, Distrito Capital şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Andris Jesus Herrera Salgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andris Herrera Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Andris Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Andris Herrera'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andris Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andris Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andris Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andris Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Haziran 2016 yılında Portuguesa FC

31 Aralık 2016 yılında Caracas FC B

5 Ocak 2017 yılında Estudiantes

27 Ocak 2020 yılında Yaracuyanos

2 Şubat 2021 yılında NK Varazdin

Andris Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andris Herrera şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andris Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Caracas FC

Venezuela U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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