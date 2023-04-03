Andrius Kaulinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrius Kaulinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrius Kaulinis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrius Kaulinis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.