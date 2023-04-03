Andrius Kaulinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrius Kaulinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrius Kaulinis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrius Kaulinis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrius Kaulinis 1 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrius Kaulinis Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına - tarihinde katılmıştır. Andrius Kaulinis'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrius Kaulinis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrius Kaulinis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrius Kaulinis şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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