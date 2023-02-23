Andriy Dombrovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Dombrovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Dombrovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Dombrovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Dombrovskyi 12 Ağustos 1995 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Домбровський Андрій Анатолійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Dombrovskyi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Dombrovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Dombrovskyi'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Dombrovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Dombrovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Dombrovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Dombrovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal Kyiv

25 Temmuz 2019 yılında Desna

1 Nisan 2022 yılında Termalica

Andriy Dombrovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Dombrovskyi şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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