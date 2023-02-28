Andriy Kozhukhar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kozhukhar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Kozhukhar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Kozhukhar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Kozhukhar 20 Temmuz 1999 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Ukrayna,Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Кожухар Андрій Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Kozhukhar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. Andriy Kozhukhar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zemplin Michalovce futbol takımında oynamaktadır. Zemplin Michalovce takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andriy Kozhukhar'nin Zemplin Michalovce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Kozhukhar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.kozhukhar12/

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Andriy Kozhukhar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Kozhukhar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Andriy Kozhukhar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Kozhukhar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında C. Odessa U19

1 Temmuz 2017 yılında Chornomorets II

1 Ocak 2019 yılında Chornomorets

12 Ocak 2020 yılında Valmiera

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2021 yılında Michalovce

Andriy Kozhukhar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Kozhukhar şuan Zemplin Michalovce takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Andriy Kozhukhar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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