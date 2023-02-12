Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Lunin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Lunin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Lunin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Lunin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Lunin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Lunin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Lunin 11 Şubat 1999 tarihinde Krasnograd, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Ukrayna uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Лунін Андрій Олексійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Lunin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Andriy Lunin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andriy Lunin'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andriy Lunin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AndreyLunin13

http://www.instagram.com/lunin_andrey/

Andriy Luninboyu ve yaşı kaç

Andriy Lunin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andriy Lunin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andriy Lunin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Lunin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dnipro U19

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

6 Temmuz 2017 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2018 yılında Real

27 Ağu 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Real

13 Ağu 2019 yılında Real Valladolid

14 Ocak 2020 yılında Real

15 Ocak 2020 yılında Real Oviedo

21 Temmuz 2020 yılında Real

Andriy Lunin kimdir

Andriy Lunin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Lunin şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Metalist Kharkiv (2012-2015), FK Dnipro (2015-2016)

Andriy Lunin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 23 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andriy Lunin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Eden Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Hazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eden Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Hazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Modric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Modric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?