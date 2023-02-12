Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Lunin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Lunin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Lunin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Lunin 11 Şubat 1999 tarihinde Krasnograd, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Ukrayna uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Лунін Андрій Олексійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Lunin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Andriy Lunin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andriy Lunin'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andriy Lunin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AndreyLunin13

http://www.instagram.com/lunin_andrey/

Andriy Lunin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andriy Lunin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andriy Lunin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Lunin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dnipro U19

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

6 Temmuz 2017 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2018 yılında Real

27 Ağu 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Real

13 Ağu 2019 yılında Real Valladolid

14 Ocak 2020 yılında Real

15 Ocak 2020 yılında Real Oviedo

21 Temmuz 2020 yılında Real

Andriy Lunin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Lunin şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andriy Lunin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Metalist Kharkiv (2012-2015), FK Dnipro (2015-2016)

Ukrayna takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 23 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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